Gaziantep'te silahlı terör örgütü PKK/KCK/ YPG üyesine operasyon
Gaziantep'te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen ve terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 1 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2017-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen A.A. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.
PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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