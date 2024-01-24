 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Sudanlı çalışanı öldüren iş yeri sahibi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Sudanlı çalışanı öldüren iş yeri sahibi tutuklandı

Gaziantep'te Sudanlı iş yeri sahibi Abobaker Altahir Suloman Hassan, çalışanı Atta Almanan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Katil zanlısı tutuklandı.

Gaziantep\'te Sudanlı çalışanı öldüren iş yeri sahibi tutuklandı
24.01.2024 - 12:45,
Abone Ol

Gaziantep'te Sudanlı çalışanı Atta Almanan'ı öldüren Sudanlı iş yeri sahibi Abobaker Altahir Suloman Hassan tutuklandı. Olay anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.

Olay, önceki gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde hazırlık öğrencisi olan Sudanlı Atta Almanan (23), vatandaşı olan Abobaker Altahir Suloman Hassan'a ait kafede yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Almanan, çalıştığı kafede ücretini isteyince iş yeri sahibi ile arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Sudanlı iş yeri sahibi Abobaker Altahir Suloman Hassan, Sudanlı öğrenci Atta Almanan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasında

Olay anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen ikilinin bir anda birbirine saldırması ve kavga etmesi sonrası Abobaker Altahir Suloman Hassan'ın Atta Almanan'ı bıçaklama anları yer aldı. Bıçaklanan Atta Almanan'ın bir süre kıvrandıktan sonra yere düşme anları da görüntülerde yer aldı.

Katil zanlısı Sudanlı iş yeri sahibi tutuklandı

Olay sonrası katil zanlısı iş yeri sahibi Abobaker Altahir Suloman Hassan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Sudanlı iş yeri sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürülen Atta Almanan'ın cenazesinin ise ailesi tarafından alınarak ülkesine götürüleceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Şahinbey, kavga, Güvenlik, Adliye, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Sudanlı çalışanı öldüren iş yeri sahibi tutuklandı - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:17:01. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Sudanlı çalışanı öldüren iş yeri sahibi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement