Gaziantep'te Sünnet Yapamayan Sahte Doktor Kaçtı - Son Dakika
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Gaziantep'te Sünnet Yapamayan Sahte Doktor Kaçtı

Gaziantep\'te Sünnet Yapamayan Sahte Doktor Kaçtı

Gaziantep'te iddia edilen bir doktor, 4 aylık bir bebeği iki defa sünnet etmeye çalıştı fakat başarısız olunca kaçtı. İlk denemede bebeğin penisine kesik atılmış ve iğne yapılmış, fakat sünnet gerçekleştirilememiştir. Aile, bebeğin penisinde oluşan şişlik ve morarmayı fark ettikten sonra olayla ilgili şikayette bulunmuştur. Soruşturma başlatılmış olup, sahte doktoru yakalama çalışmaları sürmektedir.

04.12.2024 15:38
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Gaziantep'te doktor olduğu iddia edilen şahıs, 4 aylık bebeği iki defa denemesine rağmen sünnet edemeyince kaçtı. Kesik atılıp bırakılan küçük çocuğun penisinde şişlik ve morarma meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Özgenç (47) ve eşi, 4 aylık bebeklerini sünnet ettirmek için evlerinin yakınındaki Özel Şifa-Med sağlık kabinine götürdü. İddiaya göre, sağlık kabinine dışarıdan geldiği iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen doktor, ilk denemesinde yaptığı iğne ve penise attığı kesiğe rağmen bebeği sünnet edemeyince ertesi gün getirilmesini istedi. Doktor olduğu iddia edilen şahıs, ertesi gün tekrar getirilen bebeği iğne yapmasına ve denemesine rağmen yine sünnet edemedi. Şahsın olay sonrası bebeğin penisinde morarma olması, yoğun ağlama krizi ve ailenin tepkisi üzerine sünnet yapamayacağını söyleyerek kaçtığı ileri sürüldü.

"İki defa denemesine rağmen sünneti yapamadı, klinikten kaçarak gitti"

Yaşadıklarını anlatan baba Celal Özgenç, "Eşim en küçük oğlumu sünnet yaptırmak için bir özel polikliniğe götürdü. Doktor oğluma 2-3 tane iğne yapmış ve penise kesik atıp denemesine rağmen sünneti yapamamış. Daha sonra eşime bu çocuğu yarın getirin demiş. Ben de dün eşimle birlikte gittim. Doktor sünnet işlemine başladı, yine iğne yapmaya çalıştı. Ben de 'İğne yapmayın, oğlum yine morarmaya başladı. Çocuk çok kötü oldu' dedim. Doktor da bize, 'Ben bunu yapamayacağım, 4-5 ay sonra geri getirin' dedi. Biz de bu adamın doktor olduğundan şüphe ettik. Doktor olduğunu iddia eden şahıs kaçar vaziyette klinikten çıkıp gitti, ben de fotoğrafını çektim" dedi.

"Klinik sahibi 'şikayetçi olma' dedi"

Yaşanan olay sonrası şahsın izini kaybettirdiğini ve gerekli yerlere şikayette bulunduklarını söyleyen Özgenç, "Poliklinik sahibi 'şikayetçi olma' dedi. Biz oğlumu başka bir hastaneye götürdük. Karakola gidip şikayetçi de olduk" ifadelerini kullandı.

"Oğlum ölebilirdi, özel bölgesinde morarma ve şişme var"

Olay sonrası oğlunun özel bölgesinde şişme ve morarma olduğunu söyleyen baba Özgenç, "Oğlumun şu an o bölgesinde morarma var. Benim oğlum ölebilirdi" şeklinde konuştu.

"Gerçek doktor olup olmadığı araştırılsın, başkalarının canı yanmasın"

Aynı şahıstan başka vatandaşların da şikayetçi olduğunu iddia eden Özgenç, "Bizden önce yaptığı aileler de bu doktordan şikayetçi olmuş. Ben bu doktorun gerçek doktor olup olmadığının araştırılmasını istiyorum. Başka ailelerin de canının yanmasını istemiyorum. Bu olay daha da kötü sonuçlanabilirdi. Ben yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve doktor olduğu iddia edilen şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Sünnet Yapamayan Sahte Doktor Kaçtı - Son Dakika

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