Gaziantep\'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Karakoç sokaktaki bir binanın üçüncü katında yangında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVELERİ SÖNDÜREN EKİPLER 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesenve Aras Saçkesen'inisimli çocuğun cansız bedenleri bulundu. Hayatını 2 kardeşin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.