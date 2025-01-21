Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Annelerinin markete gittiği sırada çıkan yangında çocukların evde yalnız olduğu öğrenildi.

21.01.2025 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Karakoç sokaktaki bir binanın üçüncü katında yangında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

ALEVELERİ SÖNDÜREN EKİPLER 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesenve Aras Saçkesen'inisimli çocuğun cansız bedenleri bulundu. Hayatını 2 kardeşin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gaziantep\'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Nizip, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:56 Ülkü Ocakları Başkanı’ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler
08:43 Alevlerin sardığı otelde can pazarı Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı
07:52 Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2’si panikle atlamak suretiyle oluşuyor Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
01:27 Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul’a getirildi Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi
13:51 Süper Lig devinin eski yıldızı subay oldu Süper Lig devinin eski yıldızı subay oldu
13:51 Celal Şengör’den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler “Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum“ Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! "Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum"
13:48 Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:41 Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:35 Jose Mourinho Göztepe maçında takımın başında olamayacak Jose Mourinho Göztepe maçında takımın başında olamayacak
13:26 Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 09:33:02. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.