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Gaziantep'te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Yapıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın 'Yılbaşı Tedbirleri' genelgesi doğrultusunda 107 araç ve 456 jandarma personeli ile denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 39 aranan şahıs yakalanırken, 16 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 250 kg kaçak tütün, 8 gr kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gaziantep\'te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Yapıldı
01.01.2024 - 11:35,
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığının "Yılbaşı Tedbirleri" genelgesi kapsamında 107 araç ve 456 jandarma personel ile denetim yaptı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca 31 Aralık 2022 günü İçişleri Bakanlığının "Yılbaşı Tedbirleri" genelgesi kapsamında, 78 Asayiş Timi, 21 Trafik Timi, 6 Komando Timi, 4 Tem Unsuru, 11 Kom Unsuru, 7 İstihbarat Unsuru, 3 Köpek Unsuru olmak üzere 107 araç ve 456 jandarma personeli ile yılbaşı gecesi güvenlik tedbirleri alındı. Alınan tedbirler neticesinde, 19 bin 879 Şahıs sorgulanırken, 6 bin 684 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 39 aranan şahıs yakalanırken, 16 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca, 250 kg Kaçak Tütün, 8 gr Kubar Esrar, 1 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Yapıldı - Son Dakika


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