Gaziantep\'te zincirleme kaza: 12 yaralı

Gaziantep'te 3 otomobil, 1 otobüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Alpaslan Mahallesi Gaziantep- Adıyaman karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda plakası belirlenemeyen halk otobüsü, 27 Z 2700 plakalı Audi marka otomobil, 41 APF 808 plakalı Volkswagen marka otomobil, 41 APF 808 plakalı otomobil ve 27 AYT 871 plakalı motosikletin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP