Gaziantep ve Mersin'de 11 şüpheli dolandırıcılık suçundan yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep ve Mersin'de 11 şüpheli dolandırıcılık suçundan yakalandı

Gaziantep ve Mersin'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, para, banka kartları, cep telefonları ve diğer malzemeler ele geçirildi.

31.08.2024 14:15
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Gaziantep ve Mersin'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda 7 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep ve Mersin'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 366 bin 750 TL, 2 bin 550 dolar 22 adet banka kartı, 24 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep ve Mersin'de 11 şüpheli dolandırıcılık suçundan yakalandı - Son Dakika

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