Gaziosmanpaşa'da Sahte İçki İzleri İki Can Aldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Sahte İçki İzleri İki Can Aldı

Gaziosmanpaşa\'da Sahte İçki İzleri İki Can Aldı

Gaziosmanpaşa'da sahte içki nedeniyle zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir tekel bayii mühürlendi ve iki kişi gözaltına alındı.

11.10.2024 14:42  Güncelleme: 14:47
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Gaziosmanpaşa'da sahte içki nedeniyle zehirlenen 6 kişiden 2'sinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda tekel bayii mühürlenerek kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı. Yapılan incelemelerde, zehirlenen Engin T. tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra hayatını kaybettiği tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri 1 ila 9 Ekim arasında benzer şikayetlerle 5 kişinin daha hastanelere başvurduğunu belirledi.

Sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Hastanede tedavi gören Halim F. de hayatını kaybederken, Hakan T. ve Semih K.'nin tedavileri devam ediyor. Yemliha K. ve Serdar Ş.'nin ise taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili yapılan operasyonda sahte içkilerin satın alındığı iş yerinin sahibi Anıl A. ve Özgür T. ise gözaltına alındı. "Taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Sahte içki satışı yapan bayinin ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Bayi, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

"Burası 10 gündür kapalı"

Olayla ilgili süreci anlatan esnaf Yahya Arslan, "Bizim komşu olarak herhangi bir şeyden haberimiz yoktu. Fakat, polis ekipleri arama yapmak için geldikleri zaman benim de ifademe başvurdular. Sahte alkolden ölenlerin olduğunu duyduk. Burası 10 gündür kapalı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Sahte İçki İzleri İki Can Aldı - Son Dakika

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