Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu - Son Dakika
Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu

Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu
02.05.2026 09:51  Güncelleme: 09:55
İstanbul Gaziosmanpaşa'da işitme ve konuşma engelli Ahmet Sanduvaç'ın telefonunu gasbedip benzin dökerek yakan 19 yaşındaki Mert Açıkça'nın cezası belli oldu. Engelli adamın vücudunda üçüncü derece yanıkların oluşmasına neden olan şahıs indirimsiz 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, 5 Haziran 2025 tarihinde duyma ve konuşma engeli bulunan Ahmet Sanduvaç'ın (38), telefonunu gasp eden ve metruk bir binaya götürüp, benzin dökerek yakan Mert Açıkça'nın (19) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Gaziosmanpaşa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert Açıkça, müşteki Ahmet Sanduvaç ile tarafların avukatları hazır bulundu.

21 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanık Mert Açıkça'nın, mağduru ateşe verdiği, sanığın eyleminin öldürmeye elverişli aletle, ölüm sonucu doğurabilecek şekilde ve hayati organlarının da bulunduğu, vücudunun farklı bölgelerine benzin döküp yaktığını belirtti. Savcılık sanığın, 'canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan, 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

SAVUNMASINDA "YAPMADIM" DEDİ

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık, "Kesinlikle mütalaaya katılmıyorum. Yapmadığım bir suç nedeniyle aylardır cezaevinde kalıyorum. Kamera görüntülerini talep ediyorum. Karakola gidip kendim teslim oldum. Böyle bir şey yapsam, neden kendim gidip, teslim olayım?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Sanduvaç

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Beyanda bulunan müşteki Ahmet Sanduvaç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Ezgi Tunçer ise, mütalaaya katıldıklarını, sanığın "kanıt yok" şeklindeki ifadelerini kabul etmediklerini, olayın ATK raporunca açık olduğu belirtilerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını ve tahliyesini istedi.

İNDİRİMSİZ 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mert Açıkça'nın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından, suçun 'teşebbüs' aşamasında kaldığı gerekçesiyle bu cezasının taktiri indirim uygulanmaksızın 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ahmet Sanduvaç 'mağdur', Mehmet Nuri Sanduvaç 'müşteki', Mert Açıkça ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, müştekinin olay nedeniyle şikayetçi olduğu, şüphelinin savunmasında yüklenen suçu inkar ettiği, şüphelinin, mağduru canavarca hisle ve silahtan sayılan benzin ve ateşle yakarak hayatını tehlikeye soktuğu, mağdurun yüzünün sürekli değişikliğe, duyularının ve organlarının işlevini sürekli yitirilmesine neden olacak şekilde yaralandığı vurgulandı. İddianamede, sanığın üzerine atılı ağırlaşmış suçu işlediği, şüphelinin eyleminin müşteki ve tanık anlatımları, tedavi evrakı, hekim raporları, kolluk tutanakları ve dosya kapsamından sabit olduğu, üzerine atılı suçtan hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu aktarıldı. Öte yandan iddianamede, Adli muayene raporunda, mağdurun yaralanmasının organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi hususunda kişinin on sekiz ay sonra muayene edildiği de aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Mert Açıkça hakkında 'canavarca hisle silahla kasten yaralama' ve 'yaşamı tehlikeye sokacak şekilde ağır yaralama' suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu - Son Dakika
