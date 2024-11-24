Gazipaşa'da 3 Çocuk Balçıktan Kurtarıldı - Son Dakika
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Gazipaşa'da 3 Çocuk Balçıktan Kurtarıldı

Gazipaşa\'da 3 Çocuk Balçıktan Kurtarıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oynamak için Hacı Musa Çayı'na inen 3 çocuk, balçığa saplanarak yardıma ihtiyaç duydu. Olayı gören bir vatandaşın müdahalesiyle çocuklar kurtarılırken, polis ve itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

24.11.2024 16:49  Güncelleme: 16:53
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oynamak için Hacı Musa Çayı'na inen 3 çocuk balçığa saplandı. Olayı gören bir vatandaşın müdahale ettiği çocuklar, polis ve itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşı küçük 3 çocuk, oynamak için Hacı Musa Çayı'na indi. Çayın ortasına doğru ilerleyen çocuklar bir anda balçığa saplandı. Balçıktan çıkmak için bir süre mücadele eden çocukları, çay kenarında aracıyla seyir halinde olan Mustafa Çetiner fark etti. Çocukların yardımına koşan Çetiner, diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Bu sırada Çetiner tarafından kurtarılan 3 çocuktan 2'si olay yerini terk etti. Diğer çocuk ise ekiplerin müdahalesiyle balçıktan çıkarılarak, yakınlarına teslim edildi.

Çocukların yardımına koşan Mustafa Çetiner isimli vatandaş, "Koru'ya geçtim, oradan geliyordum. Baktım balçıkta çocuklar var. Çocukların imdadına yetiştim. Ağaç götürdüm, iç lastik götürdüm, odun götürdüm, kendimi ve çocukları kurtarmak için. Oraya vardım, çocuklar tamamen gömülmüşler. Balçıktan çıkamıyorlar. Suyu oraya, ellerimle çevirdim. Balçık yumuşasın diye. Birini kurtardım, ikincisini kurtardım, üçüncüsüyle mücadele ederken son çocuğa gücüm yetmedi, polis arkadaşları aradık. Onlar geldi, imdada onlarla beraber yetiştik. İtfaiye de geldi, tüm ekiplerimiz geldi. Allah razı olsun, gelmeleri beş dakika, on dakika sürdü zaten" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da 3 Çocuk Balçıktan Kurtarıldı - Son Dakika

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