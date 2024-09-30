Gazipaşa'da Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Dolandırıcılık Uyarısı

Gazipaşa\'da Dolandırıcılık Uyarısı

Emniyet, dolandırıcılara karşı vatandaşları telefon ve sosyal medya üzerinden uyardı.

30.09.2024 16:47
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Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Emniyet, özellikle telefonda kendilerini polis, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıtıp para talep edenlere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Ülke genelinde yaşanan dolandırıcılık olaylarının Gazipaşa'da yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, polis, jandarma, savcı, hakim ve banka personelinin vatandaşlardan para istemeyeceği hatırlatıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Telefon ya da sosyal medya aracılığı ile kendisini polis, jandarma, savcı, hakim ve ya banka personeli olarak tanıtan şahıslara kesinlikle banka hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi vermeyiniz, para göndermeyiniz. Polis, jandarma, savcı, hakim ve banka personeli sizlerden kesinlikle para talep etmez. Sizden para ve banka hesap bilgileriniz ile şifrenizi talep eden şahısların mesajlarına ve çağrılarına itibar etmeyip şüpheli durumlarda siz vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına en yakın Emniyet ve Jandarma birimlerine giderek müracaatta bulunmanız önem arz etmektedir" denildi.

"Sosyal medyada dikkatli olun"

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hakkınızda şikayet var" içerikli mesajlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek uyarı yapıldı. Bu tarz mesajlarla sosyal medya kullanıcılarının hedef alındığını ifade eden Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, gelen mesajların dikkate alınmamasını belirterek, "Sosyal medyada özellikle Instagram üzerinden mesaj yoluyla gönderilen, 'Hakkınızdaki şikayetleri gördün mü? Bunu nasıl yaptın hiç utanmadın mı?' türünde içeriklerle korku, endişe, ve benzeri duygulara kapılmanızı amaçlayan asılsız ve kötü niyetli mesajlara itibar etmeyin. Gelen bu mesajlara temkinli yaklaşın" ifadeleri kullanıldı.

"Bağlantılara tıklamayın"

Söz konusu mesajları atan şahısların engellenmesi gerektiğini öneren emniyet, "Bu tarz mesaj atanları ilgili kurumlara şikayet edin. Tarafınıza gönderilen ve teyit edemediğiniz mesajların içeriğindeki bağlantılara tıklamayın. İddia edilen şikayeti kaldırmak için sizden ödeme talep eden veya sahte bir bağlantı üzerinden form doldurmanızı isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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