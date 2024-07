3.Sayfa

Gazipaşa'da Tapu Müdürlüğünde yolsuzluk operasyonuna: 5 tutuklama

ANTALYA - Gazipaşa Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonda, KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında Gazipaşa eski Tapu Müdürü Z.Ç.'nin de bulunduğu 7 kişi ile 1'i ifadeye çağrılan toplam 8 kişiden 5'i tutuklandı, 3 kişi ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Gazipaşa Tapu Müdürlüğünde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin salı günü yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, dün adliyeye sevk edilmişti.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Gazipaşa Tapu Müdürlüğünde gerçekleşen usulsüz işlemlerle ilgili yapılan ihbar ve şikayetler, en ince ayrıntısına kadar incelendi. Soruşturma sürecinde ilgili kişilerin ifadelerine başvuran Cumhuriyet Başsavcılığı, suç teşkil eden tüm eylemleri tespit etti.

Gazipaşa'da, Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlerle kendilerine maddi çıkar sağlayan kişilerin suç işlemek amacıyla suç örgütü kurdukları tespit edildi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen KOM ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazipaşa eski Tapu Müdürü Z.Ç.'nin de bulunduğu B.Ç., N.Ç., M.T., M.E., G.B. ve H.D. olmak üzere 3'ü kadın 7 kişi, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde tamamlan işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Ayrıca salı günü gözaltına alınan şahısların yanı sıra dün de H.Y. isimli başka bir şahıs ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

8 kişiden 5'i tutuklandı

Gazipaşa eski Tapu Müdürü Z.Ç. ile birlikte B.Ç., N.Ç., M.T., M.E., G.B. ve H.D. ile dün gözaltına alınan H.Y.'nin adliyedeki işlemleri saatlerce sürdü. Savcılıktaki işlemleri bugün sabaha karşı tamamlanan şahıslardan B.Ç., N.Ç. ve ME., denetimli serbestlik şartıyla, Tapu Müdürü Z.Ç., M.T., G.B., H.D. ve ifadeye çağrılan H.Y. ise tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sabah saatlerinde işlemleri tamamlanan Tapu Müdürü Z.Ç., M.T., G.B., H.D. ve ifadeye çağrılan H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.Ç., N.Ç. ve ME ise denetimli olarak serbest bırakıldı.