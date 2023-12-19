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Gazipaşa'da yılbaşı denetimleri arttırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesi ile halk sağlığının korunması amacıyla iş yerlerinde denetimlerini arttırdı.

Gazipaşa\'da yılbaşı denetimleri arttırıldı
19.12.2023 - 11:56,  Güncelleme: 12:03
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesi ile halk sağlığının korunması amacıyla iş yerlerinde denetimlerini arttırdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, yaklaşan yılbaşı nedeniyle 5996 sayılı Kanun kapsamında halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla tüketimi artması beklenen alkollü/alkolsüz içecekler, kuruyemiş, hindi, kremalı pasta ve benzeri ürünlerin denetimleri yoğunlaştı. Ekiplerce aynı zamanda kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri ile raflarda ve depolarda bulunan alkoller kontrol edildi.

Denetimler hakkında bilgi veren Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatı üzerine yılbaşı denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yılbaşı öncesi artan risk duruma göre kontrol ve denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Ekiplerimizce bandrolsüz ve kaçak alkol bulunduran işletmelere, insan sağlığını doğrudan etkileyen gıdalara ve içeceklere rastlanıldığında gerekli cezai işlemler yapılıyor. Toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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