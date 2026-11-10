Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri 74 bin 645 ölü, son 24 saatte 1 ölü ve 16 yaralı kaydedildi - Son Dakika
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Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri 74 bin 645 ölü, son 24 saatte 1 ölü ve 16 yaralı kaydedildi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısının 74 bin 645'e çıktığını açıkladı. Bakanlık, ateşkese rağmen son 24 saatte 1 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 645'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca 1 sivilin cansız bedeninin de daha önceki saldırılarda meydana gelen bir enkazın altından çıkarıldığını aktardı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 614'e, yaralı sayısının da 5 bin 849'a yükseldiği belirtilirken, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı da 850 olarak verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 645'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 978'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri 74 bin 645 ölü, son 24 saatte 1 ölü ve 16 yaralı kaydedildi - Son Dakika
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