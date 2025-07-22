Gazze'de Açlık Krizi: 15 Ölüm - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Krizi: 15 Ölüm

Gazze\'de Açlık Krizi: 15 Ölüm
22.07.2025 14:17
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Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 15 ölüm kaydedildi" denildi.

Gazze Şeridi'nde giderek derinleşen insani kriz, İsrail'in uyguladığı kuşatma ve yardım geçişlerini engelleme eylemleri sonucunda kitlesel açlık boyutuna ulaştı. İsrail'in bilinçli politikalarıyla oluşan kıtlık nedeniyle Gazze Şeridi'nde açlıktan ölen çocukların sayısı giderek artarken, dünya liderleri bölgedeki korkunç duruma karşı sessizliğini koruyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 15 ölüm vakası kaydedildi. Böylece açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam ölüm sayısı, yüzde 80'i çocuklara ait olmak üzere 101'e yükseldi" denildi.

"Şu anda Gazze'de gördüğümüz şey, İsrail'in aç bırakma kampanyasının en dehşet verici aşamasıdır"

Birleşmiş Milletler'in (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki açlığın "insan eliyle yapılmış" bir kıtlık olduğunu söyledi. Fakhri, "Şu anda Gazze'de gördüğümüz şey, İsrail'in aç bırakma kampanyasının en dehşet verici aşamasıdır. Bu, insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduklarından mahrum bırakıldığı en kötü senaryodur. Yalnızca gıdadan değil, sudan ve sağlık hizmetlerinden de mahrum bırakılıyorlar. Hukuki açıdan kesin olarak bildiğimiz şey, bunun bir aç bırakma meselesi olduğudur ve bu bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığına vurgu yapan BM Raportörü Michael Fakhri, tutuklama emirlerinin "hukuki bir yükümlülük" oluşturduğunu söyleyerek, "Ülkeler aç bırakmayı durdurmak için harekete geçmeli" açıklaması yaptı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Açlık Krizi: 15 Ölüm - Son Dakika

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