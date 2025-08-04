Gazze\'de Açlık Kurbanları Artıyor

İsrail'in ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 sivil açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da bir silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede aynı nedenle ölenlerin toplam sayısının da aktarıldığı açıklamada, "Böylece 93'ü çocuk olmak üzere açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin toplam sayısı 180'e ulaştı" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE