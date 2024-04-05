Gazze'de açlık ve susuzluktan ölen çocuk sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de açlık ve susuzluktan ölen çocuk sayısı 31'e yükseldi

Gazze\'de açlık ve susuzluktan ölen çocuk sayısı 31\'e yükseldi

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle açlık ve susuzluktan ölen çocuk sayısının 31'e yükseldiği belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise 50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı. Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucunda evlerin yaklaşık yüzde 62'si hasar gördü veya yıkıldı ve nüfusun yüzde 75'inden fazlası yerinden edildi.

05.04.2024 11:04
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Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluktan ölen çocuk sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in ablukası altına alarak yardım girişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme nedeniyle can kayıpları artıyor. Filistin Kızılayı (PRCS) tarafından yapılan açıklamada, açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden çocuk sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İsrail, 1 Mart'tan bu yana yardım misyonlarının yüzde 30'unun Gazze Şeridi'nin kuzeyine erişimini engelledi.

Nüfusun yüzde 75'i yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze Şeridi'ndeki yıkıma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre saldırılar nedeniyle bölgedeki evlerin yaklaşık yüzde 62'si hasar gördü veya yıkıldı. Yerinden edilmiş ailelerin sığındığı Birleşmiş Milletler'e ait binalar da dahil olmak üzere kritik yapıların hedef alındığı kaydedilen açıklamada, büyük bir kısmı birden fazla olmak üzere nüfusun yüzde 75'inden fazlasının yerinden edildiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de açlık ve susuzluktan ölen çocuk sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika

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