Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında son 24 saatte 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında son 24 saatte 5 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 5 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim 2025'ten bu yana yaralananların sayısı 5 bin 799'a ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürürlükteki ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükteki ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Paylaşılan son verilere göre, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda yaralananların sayısı 5 bin 799'a yükseldi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda bin 602 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 74 bin 618 kişi hayatını kaybederken, son verilerle birlikte yaralı sayısı 175 bin 925'e ulaştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında son 24 saatte 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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