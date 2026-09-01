Gazze'de ateşkese rağmen ölümler sürmeye devam ediyor, can kaybı 73 bin 462'ye çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 462'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'nde ihlaller sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, bir kişinin de daha önceki saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ayrıca bir kişinin bina çökmesi sonucu öldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Bina çökmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi" denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre; İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısı bin 326'ya, yaralı sayısı ise 4 bin 398'e ulaştı. Ateşkes anlaşmasından bu yana enkaz altından 815 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 73 bin 462'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 174 bin 509'a ulaştığı ifade edildi.