Gazze'de ateşkese rağmen ölümler sürmeye devam ediyor, can kaybı 73 bin 462'ye çıktı - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen ölümler sürmeye devam ediyor, can kaybı 73 bin 462'ye çıktı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 462'ye, yaralı sayısının ise 174 bin 509'a ulaştığını bildirdi. Ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu bölgede son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana ise bin 326 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 398 kişi yaralandı; enkaz altından 815 cenaze çıkarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 462'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'nde ihlaller sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, bir kişinin de daha önceki saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ayrıca bir kişinin bina çökmesi sonucu öldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Bina çökmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi" denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre; İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısı bin 326'ya, yaralı sayısı ise 4 bin 398'e ulaştı. Ateşkes anlaşmasından bu yana enkaz altından 815 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 73 bin 462'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 174 bin 509'a ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, 3. Sayfa, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de ateşkese rağmen ölümler sürmeye devam ediyor, can kaybı 73 bin 462'ye çıktı - Son Dakika

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