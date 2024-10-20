Gazze'de Can Kaybı 42,6 Bine Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 42,6 Bine Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 42.603'e ulaştığını açıkladı.

20.10.2024 13:00
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 1 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 603'e, yaralı sayısının ise, 99 bin 795'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail, 380 gündür Gazze Şeridi'ni hedef alıyor. Bölgede yoğun saldırılarını uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen sürdüren İsrail güçleri, sivilleri hedef alarak bölgede tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 158 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 42 bin 603'e, yaralı sayısının ise 99 bin 795'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 42,6 Bine Yükseldi - Son Dakika

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