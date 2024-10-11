Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 126'ya Yükseldi

3.Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 126'ya, yaralıların sayısı ise 98 bin 117'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 371 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 61 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 231 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 126'ya, yaralıların sayısının 98 bin 117'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE