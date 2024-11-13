Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 712'ye Yükseldi

3.Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 712'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 404 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 182 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 43 bin 712'ye, yaralı sayısının ise 103 bin 258'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE