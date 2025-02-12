Gazze'de Can Kaybı 48.222'ye Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 48.222'ye Yükseldi

İsrail saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivilin cesedi enkazdan çıkarıldı.

12.02.2025 13:25
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Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybetmesi ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 2 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 222'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 9 sivilin de yaralandığı aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 2 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. Bakanlık, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 222'ye, yaralı sayısının da 111.674'e yükseldiğini bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 48.222'ye Yükseldi - Son Dakika

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