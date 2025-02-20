Gazze'de can kaybı 48,319'a yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 22 Filistinlinin cenazesinin getirilmesiyle toplam can kaybının 48 bin 319'a yükseldiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması Netanyahu hükümetinin tüm ihlallerine rağmen devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 22 Filistinlinin cenazesi ile 16 yaralı Filistinlinin getirildiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 319'a, yaralı sayısının da 111 bin 749'a yükseldiğini bildirdi. - GAZZE