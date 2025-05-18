Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 339'a Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 53 bin 339'a, yaralı sayısı 121 bin 34'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 96 sivilin cansız bedeni ile 140'tan fazla yaralının getirildiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 3 bin 193 Filistinlinin öldürüldüğünü, 8 bin 993 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 53 bin 339'a, yaralı sayısının 121 bin 34'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE