Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 822'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin 53 bin 822'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 60 can kaybının kayıtlara geçtiği, 185 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Son 24 saatteki bilançoya ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'deki verilerin dahil edilmediği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 673'e, yaralı sayısının 10 bin 341'e yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 53 bin 822'ye, yaralı sayısının 122 bin 382'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE