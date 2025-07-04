Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı

04.07.2025 18:32
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İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 24 saatte 138 can kaybı, toplamda 57.268'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu son 24 saatte 138 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 268'e yükseldi.

İsrail ordusunun katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı giderek artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 138 can kaybı kayıtlara geçti, 752 kişi yaralandı. Ayrıca son 24 saat içinde sözde insani yardım dağıtım faaliyetleri sırasında İsrail'in saldırıları sonucu 62 kişi yaşamını yitirdi, 300 kişi yaralandı.

Sözde yardım dağıtımlarında toplam can kaybı sayısı 714'e, yaralananların sayısı 4 bin 837'ye yükseldi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 710'a, yaralı sayısı ise 23 bin 584'e yükseldi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 57 bin 268'e, yaralı sayısı ise 135 bin 625'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı - Son Dakika

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