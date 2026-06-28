Gazze'de Can Kaybı 73 Bine Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 73 bin 54'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalleri sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 3 sivilin cenazesi ile 43 yaralının getirildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 41'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 786'ya, yaralı sayısının da 3 bin 372'ye ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 54'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 173 bin 480'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE