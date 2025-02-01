21 yıl sonra özgürlüğün kavuşan İmad Ebu Ramuz'un anlattıkları yürek burktu - Son Dakika
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21 yıl sonra özgürlüğün kavuşan İmad Ebu Ramuz'un anlattıkları yürek burktu

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İsrail'in esir takası kapsamında 21 yıl hapis yatan Filistinli mahkum İmad Ebu Ramuz, Batı Şeria'nın El Halil kentinde ailesi ve vatandaşlar tarafından sevinç gözyaşları ile karşılandı. Ramuz, özgürlüğün getirdiği duygularını paylaşırken, İsrail'in kutlama yapılmaması için evini 5 kez bastığını söyledi.

01.02.2025 20:24  Güncelleme: 20:57
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Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumların aileleriyle bir araya gelmesi duygu dolu anlara sahne oluyor.

21 YIL SONRA DÖNDÜ

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası çerçevesinde 21 yıllık mahkumiyetin ardından bugün serbest bırakılan İmad Ebu Ramuz, Batı Şeria'ya döndü. El Halil kentinde büyük bir coşkuyla karşılanan 52 yaşındaki Ramuz ailesiyle buluştuğunda sevinç gözyaşları döküldü.

"KONUŞMAMAMI İSTEDİLER"

Ramuz yaptığı açıklamada, "Özgürlüğümüzün gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İsrail işgali konuşmamamı istedi ama halkımız teşekkürü hak ediyor. Savaş boyunca İsrailli gardiyanların günlük saldırılarına maruz kaldık, yiyecek ve içecek sıkıntısı çektik ve İsrailli gardiyanlar tarafından tıbbi olarak ihmal edildik. Vücudumda İsrailli gardiyanlar tarafından dövüldüğüme ve saldırıya uğradığıma dair izler var" dedi. Ramuz, özgürlük duygusunun tarif edilemeyeceğini ve bu güzel karşılama için Filistin halkına teşekkür ettiğini belirtti.

İSRAİL TEHDİT EDİP EV BASTI

Öte yandan, İsrail'in İmad Ebu Ramuz'un ailesini herhangi bir kutlama yapılmaması konusunda tehdit ettiği ve Ramuz'un evine 5 kez baskın düzenlediği öğrenildi. - EL HALİL

21 yıl sonra özgürlüğün kavuşan İmad Ebu Ramuz\'un anlattıkları yürek burktu
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, Politika, 3-sayfa, Mahkum, Mahkum, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 21 yıl sonra özgürlüğün kavuşan İmad Ebu Ramuz'un anlattıkları yürek burktu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Türkiye'nin Derdi Bitti Filistin kalmıştı 15 173 Yanıtla
  • Ali null:
    ALLAHIN BİR ADALETİ VAR ONU MUTLAKA GÖRECEKLER ER YADA GEÇ 51 3 Yanıtla
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