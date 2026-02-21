Gazze'de İsrail Saldırıları: Son 48 Saatte 1 Ölü, 10 Yaralı

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 612'ye yükseldi.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 612'ye, yaralı sayısı bin 640'a yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 70'e, yaralı sayısı 171 bin 738'e ulaştı. - GAZZE