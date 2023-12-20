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Gazze'de İsrail saldırılarında 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırılarında 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aştığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin en az 8 bininin çocuk olduğu ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 75 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aştığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, yaralı sayısının ise 52 bin 600'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, 6 bin 700 kişinin hala kayıp olduğu aktarılarak, bunların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğu ifade edildi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 23 hastane ve 53 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, 102 ambulansın saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. İsrail saldırılarında 114 cami tamamen yıkıldı. İsrail'in 126 hükümet binasını, 90 okul ve üniversite, 114 camiyi tamamen yıktığı aktarılan açıklamada, saldırılarda 283 okul ve üniversite, 200 cami ve 3 kilisede kısmen hasar meydana geldiği ifade edildi. Gazze'deki 53 bin konut tamamen yıkıldı. Açıklamada, saldırılardan 308 bin konutun etkilendiği belirtilerek, bunlardan 53 binin tamamen yıkıldığı, 255 binin ise kısmen yıkıldığı ifade edildi. Günde bin yardım tırının Gazze'ye girişi talep edildi. İsrail'in saldırılarından ABD'nin sorumlu tutulduğu açıklamada, insani yardımlar için Refah Sınır Kapısı dahil tüm geçişlerin 24 saat açık tutulması ve günde bin yardım tırının Gazze'ye giriş yapması talep edildi. - GAZZE

Gazze\'de İsrail saldırılarında 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti
20.12.2023 - 21:17,  Güncelleme: 21:18
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Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aştığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin en az 8 bininin çocuk olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 75 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aştığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, yaralı sayısının ise 52 bin 600'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 6 bin 700 kişinin hala kayıp olduğu aktarılarak, bunların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğu ifade edildi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 23 hastane ve 53 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, 102 ambulansın saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

İsrail saldırılarında 114 cami tamamen yıkıldı

İsrail'in 126 hükümet binasını, 90 okul ve üniversite, 114 camiyi tamamen yıktığı aktarılan açıklamada, saldırılarda 283 okul ve üniversite, 200 cami ve 3 kilisede kısmen hasar meydana geldiği ifade edildi.

Gazze'deki 53 bin konut tamamen yıkıldı

Açıklamada, saldırılardan 308 bin konutun etkilendiği belirtilerek, bunlardan 53 binin tamamen yıkıldığı, 255 binin ise kısmen yıkıldığı ifade edildi.

Günde bin yardım tırının Gazze'ye girişi talep edildi

İsrail'in saldırılarından ABD'nin sorumlu tutulduğu açıklamada, insani yardımlar için Refah Sınır Kapısı dahil tüm geçişlerin 24 saat açık tutulması ve günde bin yardım tırının Gazze'ye giriş yapması talep edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de İsrail saldırılarında 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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