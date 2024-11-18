Gazze'de Ölü Sayısı 43 Bini Geçti

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İsrail'in 409 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 922'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 409 gündür sivilleri hedef alıyor. Bölgede Filistinlileri katleden İsrail güçleri acımasız saldırılarını sürdürürken, bölgede ortaya çıkan bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail tarafından gerçekleştirilen 4 saldırıda 76 sivilin hayatını kaybettiğini, 158 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 43 bin 922'ye, yaralı sayısının ise 103 bin 898'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE