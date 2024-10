Gazze'de Ölüm Korkusu Sürüyor

3.Sayfa

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki insani duruma yönelik, "Her yerde ölüm kokusu var, cesetler yollarda veya molozların altında bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in katliamlarının sürdüğü Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Lazzarini, "İsrail 'in yaklaşık 3 haftadır aralıksız bombardımanları devam ederken, ölü sayısı da artıyor. Çalışanlarımız yiyecek, su veya tıbbi bakım bulamadıklarını bildiriyor. Her yerde ölüm kokusu var, cesetler yollarda veya molozların altında bırakılıyor. Cesetleri temizleme veya insani yardım sağlama görevleri reddediliyor. Gazze'nin kuzeyindeki insanlar sadece ölümü bekliyor. Kendilerini terk edilmiş, umutsuz ve yalnız hissediyorlar. Her saniye ölüm korkusuyla yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Birkaç saatliğine bile olsa derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum"

Saldırıların başlangıcından bu yana UNRWA personelinin bir kısmının kuzeyde kaldığını ve göçe zorlanan Filistinlilere yardım sağlamak için imkansızı başardığını vurgulayan Lazzarini, "Yoğun bombardıman ve binalarımıza yönelik saldırılara rağmen bazı barınma merkezlerimizi açık tuttuk. Gazze'nin kuzeyindeki personelimiz adına bölgeyi terk etmek ve daha güvenli yerlere ulaşmak isteyen ailelerin güvenli insani geçişini sağlamak için birkaç saatliğine bile olsa derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum. Bu, çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan sivillerin hayatlarını kurtarmak için yapılması gereken en asgari önlemdir" ifadelerine yer verdi. - GAZZE