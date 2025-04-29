Gazze'de Saldırılar Can Kaybını Artırıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 365'e, yaralı sayısı 117 bin 905'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na yapılan açıklamada, son 24 saatte 50 kişinin hayatını kaybettiği, 113 kişinin de yaralandığı belirtildi. Önceki saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin ise enkazda süren çalışmalarda cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 2 bin 273'e, yaralı sayısının ise 5 bin 864'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri 52 bin 365 kişinin yaşamını yitirdiği, 117 bin 905 kişinin de yaralandığı belirtildi.

65 binden fazla Gazzeli çocuk şiddetli yetersiz beslenme yaşıyor

Gazze Hükümeti Medya Ofisinden yapılan açıklamada, her gün 1.1 milyon çocuğun açlıkla mücadele ettiği, 65 bininden fazlasının ise şiddetli yetersiz beslenme yaşadığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail, uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ederek sivillere karşı açlık ve susuzluğu sistematik bir savaş silahı olarak kullanıyor" denildi. Giderek kötüleşen insani durumdan ve gıda, ilaç, temiz su eksikliği nedeniyle yüz binlerce çocuğun, kadının ve yaşlının hayatının tehlikeye girmesinden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye geçiş noktalarını kapalı tutarak gıda, tıbbi ve insani yardım malzemelerinin girişini engelliyor ve bu durum insani şartların benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleşmesine yol açıyor. - GAZZE