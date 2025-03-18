Gazze'de Saldırılarda 322 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 322'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yüzlerce Filistinliyi katletti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 322'ye yükseldiği belirtildi. Can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edilirken, yüzlerce yaralı olduğu bildirildi.

Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olduğu, bazı "ailelerin tamamının" hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybeden çok sayıda Filistinlinin cansız bedeni ile yaralıların, yakıt eksikliği ve zorlu şartlar nedeniyle henüz hastanelere ulaştırılamadığı belirtilen açıklamada, "İsrail işgal ordusunun işlediği bu vahşi katliamlar, onların yalnızca öldürme, yıkım ve soykırım dilinden anladığını bir kez daha kanıtladı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası topluma, İsrail'in "suçlarına" tepki göstermek ve İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu. - GAZZE