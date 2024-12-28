Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 45 Bin 484'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 45 Bin 484'e Ulaştı

Gazze\'de Saldırılarda Can Kaybı 45 Bin 484\'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 484.

28.12.2024 16:59
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 48 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 484'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 449 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 52 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 484'e, yaralı sayısının ise 108 bin 90'a yükseldiği aktarıldı.

WFP: "Gazze'de 2 milyondan fazla kişi gıda, su ve barınağa erişemiyor"

Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes çoktan gecikti. 2 milyondan fazla insan için hayat, yiyecek, su ve barınağa erişim olmadan durakladı. Hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen çatışma, güvensizlik ve kısıtlamaların olduğu mevcut durumda insanların ihtiyaçlarını karşılamak imkansız" ifadelerini kullanıldı.

"Çadırların yüzde 81'i tamamen kullanılamaz hale geldi"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise yerinden edilen 2 milyon kişinin 1 yılı aşkın süredir geçen zaman ve olumsuz hava şartları nedeniyle artık kullanılamaz hale gelen çadırlarda yaşadığı ifade edildi. Açıklamada, "135 bin çadırdan 110 bininin işlevini yitirmesiyle çadırların yüzde 81'i tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu felaket insani durum, İsrail işgal ordusunun bu insanların evini tamamen yok ederek onları insanca bir yaşam için gerekli asgari şartların bulunmadığı çadırlarda yaşamaya zorlayan soykırım suçunun doğrudan bir sonucudur. Bu derin insani kriz, uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlar nezdinde hiçbir şey yapılmadan, sivillerin canına mal olan bu tehlikeli insani krizin üstesinden gelmek için adımlar atılmadan devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki insani şartlarından kötüleşmesinden tamamen İsrail işgalini sorumlu tuttuğumuz gibi ABD yönetimini ve İngiltere, Almanya, Fransa gibi soykırıma destek veren ülkeleri de sorumlu tutuyoruz ve soykırımı durdurmalarını talep ediyoruz. Uluslararası toplumu, soykırım suçunu durdurmak, saldırgan uygulamalarını durdurmak ve etkilenenlere yardım için gerekli desteğin sağlanmasını sağlamak amacıyla derhal harekete geçmeye ve İsrail işgaline baskı yapma konusunda etkin rolünü kullanmaya çağırıyoruz. Ayrıca Arap ve İslam ülkeleri ile tüm insani ve uluslararası kuruluşlara, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri kurtarmak için acilen harekete geçmeleri ve onlara insanlık onurunu güvence altına alacak şekilde temel barınma, yiyecek ve ilaç ihtiyaçlarını sağlamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu trajedinin, tüm ülkelerin Filistin halkına karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri konusunda ciddi bir duruş sergilemelerini gerektirdiğini teyit ediyor ve dünyanın bu acıya sessiz kalmasının, adaletsizliğe suç ortaklığını ve asla telafisi mümkün olmayan bir insanlık trajedisinin devamını temsil ettiğini vurguluyoruz" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 45 Bin 484'e Ulaştı - Son Dakika

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