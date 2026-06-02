Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 72 Bin 942'ye Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırıalrında 1 kişinin öldüğü belirtilirken, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 942'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen İsrail saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 933'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 781'e, yaralı sayısının da 2 bin 868'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 942'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 172 bin 967'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE