Gazze'de Son 24 Saate 7 Sivil Ölümü - Son Dakika
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Gazze'de Son 24 Saate 7 Sivil Ölümü

09.06.2026 10:44
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti, ölü sayısı 72 bin 988'e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail güçlerinin ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin ihlallerini sürdürürken, bölgede enkaz altında kalanları arama çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 8 kişinin cansız bedeninin ve 34 yaralının getirildiği bildirildi. Cenazelerden 7'sinin İsrail askerleri tarafından düzenlenen yeni saldırıda öldüğü, birinin ise daha önceki saldırılarda meydana gelen enkazdan çıkarıldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 978'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 782'ye, yaralı sayısının da 3 bin 97'ye ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 988'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 173 bin 205'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de Son 24 Saate 7 Sivil Ölümü - Son Dakika

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