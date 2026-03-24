Gazze'de Son 24 Saatte 4 Yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte hastanelere 4 yaralının getirildiği belirtildi. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısı 687, enkaz altından çıkarılanların sayısının 756 olarak açıklanırken yaralı sayısının ise bin 849'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 263'e yükseldiği, toplam yaralı sayısının da 171 bin 948'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE