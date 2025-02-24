Gazze'deki Can Kaybı 48,346'ya Yükseldi

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Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybetmesi, bölgede daha önce yıkılan binaların enkazından 5 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 346'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı kaydedilirken, bölgede daha önce yıkılan binaların enkazından da 5 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 346'ya, yaralı sayısının da 111 bin 759'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE