Gazze'deki Can Kaybı 53 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 486'ya, yaralı sayısı 151 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Sivilleri umursamadan sabah akşam Gazze Şeridi'ne bomba yağdırırken, can kayıpları ve yaralı sayısı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 136 cansız bedenin ve 364 yaralının getirildiği, cenazelerden 11'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise, 3 bin 340 Filistinlinin öldürüldüğünü, 9 bin 357 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 486'ya, yaralı sayısının da 151 bin 398'e yükseldiğini bildirdi. - GAZZE