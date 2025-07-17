Gazze\'deki Can Kaybı 58 Bin 667\'ye Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 58 bin 667'ye, yaralı sayısının ise 139 bin 974'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 94 kişinin hayatını kaybettiği, 367 kişinin ise yaralandığı ve ölenlerden 26 kişinin, yaralananlardan ise 32 kişinin bölgedeki yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğradığı aktarıldı. Bakanlık, yardım dağıtımlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 877'ye, yaralananların sayısının ise 5 bin 666'ya ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in 18 Mart 2025 tarihinde ateşkes anlaşmasını tek taraflı ihlalinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 7 bin 843 kişinin öldüğünü, 27 bin 933 kişinin yaralandığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 667'e, yaralıların sayısı ise 139 bin 974'e yükseldi. - GAZZE