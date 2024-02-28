Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'nde 4 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'nde 4 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenme nedeniyle 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 7 çocuğun ise sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, bölgede insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenmeye bağlı aşırı su kaybından 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 7 çocuğun ise sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Bakanlık, insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması çağrısında bulunarak, açlık krizine çözüm bulunmazsa önümüzdeki günlerde binlerce kişinin ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

28.02.2024 21:08
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Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenme nedeniyle 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 7 çocuğun ise sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, bölgede insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenmeye bağlı aşırı su kaybından 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 7 çocuğun ise sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bakanlık, insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması çağrısında bulunarak, açlık krizine çözüm bulunmazsa önümüzdeki günlerde binlerce kişinin ölebileceği uyarısında bulunmuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'nde 4 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'nde 4 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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