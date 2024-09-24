Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı 41 bin 467 - Son Dakika
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Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı 41 bin 467

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41.467'ye ulaştı.

24.09.2024 12:53
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 921'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 354 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 43 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 467'ye, yaralıların sayısının 95 bin 921'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı 41 bin 467 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı 41 bin 467 - Son Dakika
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