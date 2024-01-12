Gazze Şeridi\'nde Elektrik Kesintisi ve İletişim Sorunu Yaşanıyor

Gazze Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde elektrik kesintisi yaşandığı ve jeneratörlerin devre dışı kaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, saldırılarda yaralananların tedavileri ise faaliyetlerini sürdüren az sayıdaki hastanelerde devam ediyor. İsrail'in bölgeye yakıt girişine izin vermemesi ise hastanelerin faaliyetlerini zora sokuyor. Gazze Medya Ofisi tarafından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde elektrik kesintisi yaşandığı ve jeneratörlerin devre dışı kaldığı belirtildi. Açıklamada, "Yoğun bakım ve hemşirelik bölümlerindeki hastaların ölümünden korkuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Kızılayı: "İsrail'in iletişim hizmetlerini kesmesi nedeniyle ekiplerimizle iletişim tamamen kesilmiştir"

Filistin Kızılayı (PRCS) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet kesintisi yaşandığı duyuruldu. Açıklamada, "Son 3 saattir, İsrail işgalinin iletişim ve internet hizmetlerini kesmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren ekiplerimizle iletişim tamamen kesilmiştir. Bu aksaklık, PRCS'nin yaralı ve hastalara en kısa sürede ulaşmasını zorlaştırmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Birleşik Krallık: "Gazze Şeridi'ndeki her 10 Filistinliden 9'u bir öğünden az yemek yiyor olabilir"

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde her 10 Filistinliden 9'u günde bir öğünden daha az yemek yiyor olabilir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, bölgeye daha fazla yardımın karadan hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırılması çağrısı yapıldı.

BM kuruluşları ise Gazze Şeridi'ndeki insani krizin ancak ateşkes sağlandıktan sonra tam anlamıyla çözülebileceğini belirtiyor. - GAZZE