Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aniden yavaşlayan trafikte hafif ticari araç, motosiklete arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. idaresindeki 34 GB 5960 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aniden yavaşlayan trafikte önnüdeki E.Ç. hakimiyetindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet de önündeki 34 HYG 572 plakalı Citröen marka otomobile çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu. Hafif ticari araç ve motosikletin kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameralara yansıdı. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Mete Aslan bulvarında meydana geldi. Ambulansın devrildiği kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada devrilen ambulansın, içinde hasta olmadığı öğrenildi.
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panikleyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
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