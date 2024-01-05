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Gebze'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Gebze'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda bir kilo 20 gram skunk, 100 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze\'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
05.01.2024 - 14:27,  Güncelleme: 14:28
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda bir kilo 20 gram skunk, 100 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, dün Gebze ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde bir kilo 20 gram skunk, 100 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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