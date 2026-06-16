Gediz OSB\'de alüminyum işleme tesisinde patlama 1\'i ağır 3 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada sabah saatlerinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alüminyum işleme tesisinde yaşanan olayda 1'i ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı.

Olay, bugün sabah saat 07.00 sularında Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gediz Etkin Metalurji isimli alüminyum işleme tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tesisin üretim bölümündeki eritme/işleme kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle fabrikada yangın çıkarken, ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iki tam donanımlı yangın söndürme aracıyla kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. İtfaiye erlerinin yoğun ve titiz çalışmaları neticesinde fabrikadaki yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Patlama esnasında kazanın hemen yakınında çalışan ve alevlerin arasında kalan işçi R.T. ağır yaralandı. İtfaiye erleri ve sağlık ekipleri tarafından fabrikadan çıkarılan yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hızla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda çok ciddi ve ileri derece yanıklar oluştuğu tespit edilen R.T., buradaki acil müdahalenin ardından, tam donanımlı ve onaylı tek yetkin merkez olan Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Patlama anında kazandan daha uzakta bulunan diğer işçiler Y.G. ve M.Y. ise kazayı daha hafif sıyrıklarla atlattı. Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden iki işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, fabrikada büyük çapta maddi hasara yol açan kazanın çıkış nedenini ve patlamanın kesin sebebini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı. - KÜTAHYA