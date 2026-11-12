Gelibolu'da lodosta devrilen ağaç park halindeki otomobilde maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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Gelibolu'da lodosta devrilen ağaç park halindeki otomobilde maddi hasara yol açtı

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Gelibolu\'da lodosta devrilen ağaç park halindeki otomobilde maddi hasara yol açtı
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Gelibolu\'da lodosta devrilen ağaç park halindeki otomobilde maddi hasara yol açtı
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Gelibolu'da lodos fırtınası nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi; otomobilde maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı. Meteoroloji, Çanakkale'de iki gün sürecek fırtınaya karşı çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riskler konusunda vatandaşları uyardı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar oluştu.

Meteorolojinin Çanakkale'de iki gün boyunca lodos fırtınasının etkili olacağı uyarısının ardından fırtına Gelibolu ilçesinde etkisini göstermeye başladı. Fırtınada Alaaddin Mahallesi Armatör Yakup Aksoy Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Öte yandan, bugün saatte 40-60 kilometre, yarın ise saatte 60-90 kilometreye ulaşacak lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yerel hortum oluşumu, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kaynak: İHA
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