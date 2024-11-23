Geminbeli Tüneli Yine Tamamlanamadı - Son Dakika
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Geminbeli Tüneli Yine Tamamlanamadı

2013'te başlayan Geminbeli Tüneli, 11 yıldır tamamlanmayı bekliyor.

23.11.2024 00:23
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Yılan hikayesine dönen Geminbeli Tüneli bu yıl da tamamlanamadı

Geminbeli geçilemiyor

SİVAS - Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında Bayburt Group tarafından 2013 yılında yapımına başlanan 4 bin 300 metre uzunluğundaki Geminbeli Tüneli, tamamlanamayan projeler arasında yer almaya devam ediyor.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak stratejik öneme sahip Geminbeli Tüneli, duble yol çalışmaları kapsamında Bayburt Group tarafından 2013 yılında inşasına başlandı. İnşa sürecinde çeşitli sebeplerle aksamalar yaşanan tünelin, başlangıçta 2018 yılında tamamlanması hedefleniyordu. Ancak yaklaşık 11 yıl geçmesine rağmen Bayburt Group tarafından sürdürülen proje tamamlanamadı. Proje, zaman zaman yüklenici firmaların değişmesi, yeniden ihaleler yapılması ve çalışmaların duraksaması gibi sorunlarla karşılaştı. Bu durum, inşaat süresini önemli ölçüde uzattı.

Geminbeli Tüneli, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasında ekonomik ve sosyal bağları güçlendirecek önemli bir geçit olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık on bir yıldır devam eden bekleyişin sona ermesiyle, tünelin bölge ekonomisine ve ulaşım altyapısına büyük katkı sunması bekleniyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Geminbeli Tüneli Yine Tamamlanamadı - Son Dakika

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